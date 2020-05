Casal recria cenas clássicas de filmes durante quarentena

Por Estadão - Estadão 10

Com mais tempo livre (ao menos em casa) durante a quarentena do novo coronavírus, a criatividade tem sido uma das ferramentas para driblar o tédio e interagir com outras pessoas. Nesse cenário, o casal de cinéfilos Fanni Kovács e Norbert Hosszú decidiu juntar o tempo ocioso e o amor pela sétima arte para reproduzir cenas clássicas de filmes com materiais que estão à disposição em casa.

O casal de atores húngaros fez a primeira publicação do gênero em sua página do Instagram no dia 3 de abril com a legenda “fomos inspirados na cozinha. Nosso tópico escolhido: as maravilhas da panificação”. Nas fotos, recriação de cenas de Ghost, Scarface e Up! – Altas Aventuras – com muita farinha. Depois disso, os pedidos não pararam, nem a criatividade do casal.

O resultado hilário é compartilhado nas redes sociais da dupla, que reproduz cenas de ET, Titanic, Karatê Kid, Ghost: Do Outro Lado da Vida, O Exterminador do Futuro e muito mais.

