Mourinho nega ter pedido adiamento para o retorno do Campeonato Inglês

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

José Mourinho, técnico do Tottenham negou, nesta quinta-feira, ter pedido adiamento do reinício do Campeonato Inglês, durante reunião nesta quarta-feira entre os treinadores e capitães das equipes que disputam a Premier League. O retorno está previsto para 12 de junho.

Segundo o português, sua opinião foi mal interpretada pela imprensa. “Não acho que minha posição na reunião tenha sido refletida com fidelidade na imprensa. Eu não pedi nenhum adiamento. Eu quero treinar e estou desesperado para a Premier League voltar assim que for possível, mas com segurança. Especialmente agora que estamos vendo como outras ligas se preparam para a ação”, informou um comunicado do time de Londres.

O treinador também afirmou na nota estar “extremamente orgulhoso” de como os jogadores se mantiveram em forma durante o período de pandemia do novo coronavírus. O Campeonato Inglês foi suspenso no começo de abril, quando o Liverpool tinha 25 pontos (82 a 57) de vantagem sobre o Manchester City na classificação, com nove rodadas a serem disputadas.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Nesta quinta-feira, a Premier League encerra as reuniões com o governo, polícia e Federação Inglesa de Futebol. Na segunda-feira, os clubes votarão para dar sinal verde ou não para o reinício da liga.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.