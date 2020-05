Ex-BBB Paulinha Leite garante que ganhou 36 vezes na loteria

Por Estadão - Estadão 12

Advertisement

Advertisement

Você acredita que algumas pessoas têm sorte na vida? A ex-BBB Paulinha Leite sim. Isso porque ela garante que ganhou mais de 36 vezes na loteria. “Eu sonhava com números. Fechava os olhos e via os números”, declarou em entrevista para a revista Quem.

Ela disse que isso sempre aconteceu desde pequena. “Minha mãe me conta, mas eu mesma não lembro. Quando fui ficando mais velha, decidi jogar uma vez na Mega Sena e na primeira vez que joguei já ganhei a quadra. Comecei a pegar esses números que via em placas de carro e sonhava. E aí fui jogando”, afirmou.

Quando esteve no Big Brother Brasil 11, Paulinha conquistou um apartamento na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, uma moto e um carro. Ela considera que ganhou todos os prêmios “de sorte” dentro do programa. “Quando saí de lá, no dia seguinte comprei uma raspadinha e ganhei R$ 10 mil. E assim fui acreditando na minha sorte. Tudo é uma questão de pensamento positivo”, esclareceu.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

A ex-BBB conta que o maior prêmio que já ganhou foi R$ 274 mil em uma quina que fez na Mega Sena da Virada, em 2016. “Comprei um terreno para investir no setor de imóveis. Acho que Ele (Deus) me deu essa sorte. Também atribuo à fé que tenho e à minha capacidade de determinar que vou conseguir uma coisa e conseguir”, conclui.

Fake News

No Instagram, Paulinha aproveitou para esclarecer uma fake news. Uma divulgação garantia que ela havia usado um “sistema americano adaptado para apostas brasileiras por um aluno da USP”. “Nunca usei método nenhum, isso é alguém de muito mau caráter tentando ganhar dinheiro de vocês”, alertou.

Camila Tuchlinski

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.