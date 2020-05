Atividade física é o remédio para a fibromialgia

Por Estadão - Estadão 12

Advertisement

Advertisement

Caracterizada pela dor muscular generalizada, a fibromialgia não tem cura. Entretanto, a prática de atividade física pode amenizar os sintomas, garantindo assim qualidade de vida para os pacientes.

As causas da doença ainda não são completamente conhecidas. Estima-se que aproximadamente 2,5% das pessoas no mundo sofram com o problema, segundo dados disponíveis no site da Associação Brasileira de Reumatologia.

Sintomas

Advertisement

Continua depois da publicidade

Identificar o problema não é simples, já que os sintomas podem se confundir com outras enfermidades. Além disso, não existem exames que comprovem a fibromialgia. Por isso, o diagnóstico é clínico. Dessa forma é muito importante consultar um médico especializado para as avaliações necessárias e, assim, a indicação do melhor tratamento.

Tratamento

A dor crônica pode incomodar o paciente por mais de três meses. Por isso, amenizar as crises é fundamental para a saúde do paciente. Manter uma vida saudável ajuda a combater a fibromialgia. Além da dieta equilibrada, a prática regular de atividade física é recomendada. Caminhar, por exemplo, é um bom exercício aeróbico.

O profissional pode indicar alguns medicamentos para combater a dor durante as crises, melhorando o sono e a disposição. Entretanto, a atividade física precisa fazer parte da rotina, garantindo assim a qualidade de vida.

Advertisement

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.