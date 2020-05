Hoje tem 'De Volta Para o Futuro'

Por Estadão - Estadão 5

Em tempos de pandemia e isolamento social, muita gente tem encontrado nas ferramentas do digital uma forma de se relacionar a distância. Juntos, mas separados. O ator e dublador Josh Gad inventou o Reunited Apart, que você encontra no YouTube. Considerando-se que, nesta quinta-feira, 14, o Telecine Cult programou, na faixa das 22h, o cultuado De Volta para o Futuro, será muito interessante – instrutivo, até – ver a forma como Josh reuniu parte da equipe do filme, cada um de sua casa, para lembrar como foram feitas cenas emblemáticas.

Reconstituindo – em 1985, Robert Zemeckis já fizera seu filme sobre os Beatles (Febre de Juventude), tivera o seu Indiana Jones (Tudo por Uma Esmeralda), mas Uma Cilada para Roger Rabbit e Forrest Gump ainda estavam por vir. Naquele ano, ele iniciou uma série ao mostrar como um garoto, Marty McFly, seria cobaia no experimento de um cientista maluco, Doc. A bordo do carro envenenado de Doc – o DeLorean -, McFly viajava no tempo. Ao passado, de volta para o futuro.

É muito divertido ver Michael J. Fox, como McFly, tentando conter o furor da futura mãe – Lea Thompson -, que fica caidinha por ele. Complexo de Édipo? (Re)ver o filme e a live de Josh Gad vão dar outra perspectiva da história famosa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Luiz Carlos Merten

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

