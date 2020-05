FIVB estende corrida olímpica no vôlei de praia até junho de 2021

Por Estadão - Estadão 6

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou nesta quarta-feira que a corrida para a classificação olímpica será estendida até 13 de junho de 2021, em razão da mudança da data dos Jogos de Tóquio. Anteriormente, o período de disputa no ranking olímpico se encerraria em 14 de junho deste ano.

Pelas novas definições da FIVB, a publicação do ranking olímpico, que será usado como base para definir as duplas classificadas para a Olimpíada, está marcada para 14 de junho do próximo ano. Os Jogos de Tóquio, após remarcação em razão da pandemia do novo coronavírus, serão realizados entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021.

O ranking olímpico definirá a maior parte das vagas na grande competição. Mas também vão definir classificados os torneios continentais, cujas datas também sofreram alterações. O prazo final para a disputa deles agora é 27 de junho de 2021. Antes, estava com prazo até 28 de junho deste ano. E as finais destas competições serão todas disputadas na semana de 21 a 27 do mesmo mês.

De acordo com a FIVB, estas são as únicas mudanças no processo de classificação para a Olimpíada. Nenhuma outra alteração acontecerá no sistema de ranking e competições continentais. Assim, cada dupla precisa disputar ao menos 12 etapas que têm status de classificação, de ao menos três estrelas. E somente os 12 melhores resultados serão contabilizados no ranking.

“Acreditamos que estas mudanças no sistema de classificação do vôlei de praia representa uma abordagem equilibrada, justa e universal, que vai garantir aos melhores jogadores a oportunidade de obter a vaga na Olimpíada. Com este anúncio, estamos dando aos atletas um mapa confirmado sobre como chegar aos Jogos, de forma que eles possam manter o foco em cuidar de sua saúde e do seu bem-estar neste período”, afirmou o presidente da FIVB, o brasileiro Ary Graça.

Estadao Conteudo

