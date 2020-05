Juros passam a subir após dólar ganhar força com Powell

Por Estadão - Estadão 3

Os juros futuros longos ganharam força e tinham viés de alta com o dólar, que oscilava entre alta e baixa nesta quarta-feira, 13, ante o real, diante da leve piora no exterior após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, dizer que medidas adicionais podem ser necessárias para evitar mais impactos da crise trazida pelo novo coronavírus. A moeda americana chegou a virar pontualmente para o positivo. Já os mais curtos ainda recuam, influenciados pela queda das vendas no varejo.

Às 10h20, o DI para janeiro de 2023 apontava 4,68% ante 4,73% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 estava em 6,72%, de 6,70%, e o para janeiro de 2027, 7,85% ante 7,79% ontem no ajuste.

Luciana Xavier

Estadao Conteudo

