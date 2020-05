Carlos Sainz Jr. se torna favorito para substituir Vettel na Ferrari

Por Estadão - Estadão 6

O piloto espanhol Carlos Sainz Jr. desponta como o grande favorito a assumir o assento de Sebastian Vettel na Ferrari. O alemão anunciou na terça-feira que não renovaria seu contrato com o time italiano, o que vem gerando especulações sobre o seu substituto no tradicional time da Fórmula 1 para a temporada 2021.

Nesta quarta-feira, o espanhol foi apontado como reforço certo da Ferrari pela revista inglesa Autosport. Em seu site, a prestigiada publicação disse que a equipe deve confirmar o acerto com o espanhol até o fim deste semana. A imprensa italiana e espanhola também já apontaram Sainz como o grande favorito para substituir o tetracampeão.

A especulação ganhou ainda mais força após o pai de Carlos Sainz, de mesmo nome, dar declarações sobre o futuro do filho. “Não posso falar muita coisa porque não quero iludir ninguém, mas está claro que as coisas estão acelerando e que as equipes não vão esperar a temporada começar”, declarou o pai, famoso pelas inúmeras conquistas no rali, em entrevista a um canal da Espanha.

Se a negociação foi concretizada, confirmará a rápida ascensão de Carlos Sains Jr. no grid da Fórmula 1. O piloto de 25 anos estreou na categoria em 2015 com uma performance discreta pela Toro Rosso. Dois anos depois, trocou o time pela Renault no meio do campeonato. E só permaneceu mais uma temporada na equipe francesa.

Em 2019, encarou a difícil missão de substituir o compatriota Fernando Alonso na McLaren. E não fez feio. Mesmo diante das limitações do time britânico, terminou o campeonato numa honrosa sexta colocação geral. Neste ano, quando o campeonato foi iniciado, fará sua segunda temporada pela tradicional equipe da F-1.

Caso o acerto entre Sainz e a Ferrari seja confirmado, abrirá novas disputas por vagas em outros times do grid. O australiano Daniel Ricciardo, atualmente na Renault, já é cotado para substituir o espanhol na McLaren. E o próprio Vettel poderia entrar nesta briga. Ou ainda teria a chance de reforçar a Renault.

