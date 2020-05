PIB do Reino Unido sofre contração de 2% no 1º trimestre, a maior desde 2008

Por Estadão - Estadão 4

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido encolheu 2% no primeiro trimestre de 2020 ante o quarto trimestre do ano passado, registrando sua maior queda desde a crise financeira mundial de 2008, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país. O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo de 2,6% do PIB.

Na comparação anual, o PIB britânico sofreu contração de 1,6% entre janeiro e março.

Em termos anualizados, o PIB do Reino Unido diminuiu 7,7% no primeiro trimestre, bem menos do que o de outros países europeus, como França (-21%), Espanha (-19%) e Itália (-17%).

No entanto, o Reino Unido só adotou o chamado “lockdown” (bloqueio total de sua economia) em reação à pandemia de coronavírus em 23 de março. Isso significa que o pior ainda está por vir para a economia britânica. O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) prevê que o PIB do Reino Unido apresentará um tombo de 25% no segundo trimestre. Fonte: Dow Jones Newswires.

Estadao Conteudo

