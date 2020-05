Novos reforços são integrados ao plantel da Ponte Preta

Por Estadão - Estadão 5

Oficializados como reforços da Ponte Preta na semana passada, Luizão, Ernandes e Camilo passaram a participar da rotina do clube a partir desta segunda-feira. O trio recebeu cartilha de atividades “home office” e será supervisionado por Juvenílson de Souza, preparador físico, além dos fisiologistas.

Em virtude da prorrogação da quarentena no Estado de São Paulo até o próximo dia 31, os atletas da equipe de Campinas mantêm a rotina de trabalho em casa, apesar das dificuldades por falta de espaço e sem trabalho com bola.

O meia Camilo, por exemplo, está no Rio de Janeiro, enquanto o zagueiro Luizão passa a quarentena no interior do Espírito Santo há algumas semanas.

Já regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, os atletas passam a fazer parte da folha salarial do clube campineiro partir do próximo vencimento.

Como são pagos pelo mês trabalhado, jogadores devem receber proporcionalmente assim que junho entrar no calendário de 2020.

Estadao Conteudo

