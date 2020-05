Petrobras vê óleo de ótima qualidade no sudeste de Búzios

Por Estadão - Estadão 6

A Petrobras anuncia que confirmou óleo de ótima qualidade na área sudeste do campo de Búzios e maior potencial no pré-sal do campo de Albacora. Em comunicado, a empresa diz que no poço 9-BUZ-39DA-RJS, no pré-sal da Bacia de Santos, ainda em perfuração, já foram identificados 208 metros de reservatórios. O petróleo é de ótima qualidade e compatível ao que foi constatado em outros poços do campo, comprovado por testes realizados a partir de 5.400 metros de profundidade.

No campo de Búzios, a Petrobras é a operadora (90%) do consórcio, em parceria com CNOOC (5%) e CNODC (5%). A estatal lembra que os volumes excedentes foram adquiridos em leilão realizado em 6 de novembro de 2019.

Já no caso de Albacora (poço 9-AB-135D-RJS), 100% da Petrobras, a descoberta consiste em cerca de 214 metros de reservatórios, com presença de óleo leve, com testes realizados a partir de 4.630 metros de profundidade. O poço possui profundidade d’água de 450 metros. A área seguirá em Plano de Avaliação de Descoberta de Forno, ainda de acordo com a nota.

Luana Pavani

Estadao Conteudo

