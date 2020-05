Lyon desmente próprio presidente sobre data de volta da Liga dos Campeões

Por Estadão - Estadão 6

O Lyon protagonizou uma situação inusitada. Neste domingo, o clube emitiu um comunicado oficial em que desmente a declaração de seu próprio presidente, Jean Michel Aulas, que havia dito que a Liga dos Campeões retornaria no dia 7 de agosto, com a partida do time francês contra a Juventus, pela volta das oitavas de final, em Turim.

“O Olympique Lyonnais gostaria de esclarecer que a data da partida entre a Juventus e Lyon, pela Liga dos Campeões, ainda não foi definida, ao contrário do que foi sugerido anteriormente. A data deste jogo deve ser confirmada como parte do planejamento da fase final da Liga dos Campeões, que será anunciada diretamente pela Uefa em breve”, afirma o comunicado emitido pelo Lyon.

A Uefa, responsável pela organização da Liga dos Campeões, ainda não anunciou a data em que será retomada a competição. A expectativa é de que o torneio, cuja fase está nas oitavas de final, seja concluído até o fim de agosto.

Na nota, o Lyon também afirmou que terá desvantagem em relação aos seus adversários na Liga dos Campeões. Isso porque, ao contrário das principais ligas da Europa, o Campeonato Francês foi declarado encerrado em meio à pandemia do novo coronavírus e o time, portanto, decidiu não voltar a treinar.

“O Lyon lamenta, no entanto, ter que lutar com uma preparação diferente da de seus concorrentes europeus, que essencialmente já retomaram o treinamento”. O clube entende que não terá uma preparação adequada em relação aos oponentes no mata-mata europeu, como a Juventus, adversária do time francês no jogo de volta das oitavas e que já retomou as atividades em seu centro de treinamento. A partida de ida terminou 1 a 0 para a equipe francesa.

