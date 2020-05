Morre aos 78 anos o escritor Sérgio Sant'Anna, vítima da covid-19

Por Estadão - Estadão 97

No país do conto, desbravado por Rubem Fonseca e Dalton Trevisan, o ambiente urbano viu outro escritor do mesmo calibre consolidar a obra mais sensual que a literatura brasileira já teve notícia. Sérgio Sant’Anna morreu neste domingo, 10, vítima da covid-19. Sérgio Sant’Anna foi talvez o pós-modernista brasileiro mais importante da nossa literatura, unindo sabedoria com um profundo interesse nas letras, ao mesmo tempo em que nutria um ceticismo sobre qualquer papel idealizado da literatura na nossa sociedade. Essa visão influenciou mais de uma geração de escritores. Ele estava internado no Hospital Quinta D’Or, na zona norte do Rio, há uma semana.

