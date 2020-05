Número de mortes por covid-19 na Itália cai para 194 em um dia

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O número de mortes por covid-19 na Itália atingiu 194 neste sábado, uma das contagens diárias mais baixas das últimas semanas, disseram autoridades locais. Ontem, tinham sido registradas 243 mortes. Com isso, o total de mortos no país chegou a 30.395. Houve ainda 1.083 novos casos, dos quais metade na região da Lombardia. O número total de casos no país chegou a 218.268.

Segundo dados compilados pela plataforma Worldometers, o número de casos do novo coronavírus no mundo era de 4.085.276 às 18h34 deste sábado. Além disso, o número de mortes causadas pela covid-19 chegava a 279.502.

Os Estados Unidos lideram a lista tanto em número de infectados quanto em óbitos, com 1.342.430 casos e 79.917 mortes registradas. Em número de óbitos, o segundo colocado é o Reino Unido, com 31.587.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Espanha, que tem o segundo maior número de infectados, teve acréscimo de 2.666 casos do novo coronavírus, além de 179 novas mortes, segundo a Worldometers. Ao todo, a Espanha registrou 262.783 doentes e 26.478 mortos pela covid-19. A Espanha vai começar a flexibilizar a quarentena em algumas regiões do país a partir desta segunda-feira. Na manhã deste sábado, o governo espanhol publicou no Diário Oficial uma série de medidas que farão parte da primeira fase do plano de transição para reabertura do país.

O Brasil é o país com o sexto maior número de mortes causadas pelo novo coronavírus, com 10.113 óbitos, de acordo com dados da plataforma. Já o número total de infectados no País é de 149.101.

A França teve um número baixo de mortes neste sábado, de 80. Com isso, o total de óbitos foi a 26.310. Já o número total de infecções atingiu 176.658.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.