Três crianças morrem em Nova York com síndrome que pode estar ligada à covid-19

Três crianças já morreram no Estado de Nova York devido a uma possível complicação da covid-19 que provoca inchaço dos vasos sanguíneos e problemas cardíacos, disse o governador Andrew Cuomo neste sábado. Pelo menos 73 crianças em Nova York foram diagnosticadas com sintomas semelhantes aos da doença de Kawasaki – uma condição inflamatória rara em crianças – e síndrome do choque tóxico. A maioria dos casos envolve crianças pequenas e crianças em idade escolar. Cuomo anunciou mais duas mortes depois de discutir a morte de um menino de cinco anos na quinta-feira em um hospital de Nova York. Ele não deu informações sobre onde as outras duas crianças morreram nem revelou sua idade. Não há provas de que o novo coronavírus cause a síndrome misteriosa. Fonte: Associated Press.

