Em apresentação virtual no Cruzeiro, Régis exalta Enderson Moreira

Por Estadão - Estadão 6

Anunciado em abril, o meia Régis foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira em vídeo publicado pelo site do Cruzeiro. Na entrevista concedida à assessoria de imprensa do clube, e gravada na quinta, o novo jogador cruzeirense não poupou elogios aos técnico Enderson Moreira.

“O Enderson é um excelente profissional e uma pessoa muito correta. É um cara que fala no olho do jogador, o que é muito importante. Com o suporte que o Cruzeiro oferece, acredito que ele vai fazer um excelente trabalho, da mesma forma que ele fez por onde passou”, disse o jogador de 27 anos.

Régis trabalhou com Enderson no Bahia. “Quando conversei com o professor, disse que estava disposto a ajudar e que estaria à disposição onde for preciso. Se ele quiser, poderá me colocar como volante, meia, atacante ou lateral. O que mais quero é procurar ajudar”, declarou o atleta.

O reforço do time mineiro disse também que não hesitou ao receber a proposta de empréstimo, até o fim do ano. “É um prazer enorme vestir essa camisa. Quando houve o interesse do Cruzeiro, fiquei muito feliz e não pensei duas vezes. É um grande clube, que tem uma grande torcida, que possui uma história que dispensa comentários. Espero chegar bem, conquistar a torcida e, principalmente, conquistar os nossos objetivos.”

Régis afirmou estar consciente do grande objetivo do clube para 2020: voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. “O Cruzeiro tem que esquecer o passado, pensar para frente, em nossa realidade e, com muito trabalho, vamos fazer um grande ano e devolver o clube para o local de onde nunca deveria ter saído.”

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

