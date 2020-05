Governo do Paraná decreta emergência hídrica e autoriza rodízio

Por Estadão - Estadão 4

A Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná, informa que o Estado do Paraná decretou situação de emergência hídrica, devido à estiagem. As prestadoras de serviço de saneamento ficam autorizadas a executar rodízio de 24 horas considerado da interrupção até a retomada do abastecimento, com prazo para normalização de até mais 24 horas.

Os limites acima podem ser extrapolados em situações emergenciais de manutenção ou decorrentes de caso fortuito e força maior, devendo ser comunicadas para a população e órgãos de fiscalização”, conforme fato relevante divulgado nesta sexta-feira, 8.

O decreto, editado nesta quinta-feira, vigorará pelo prazo de 180 dias, podendo ser revisto a qualquer momento.

“O Instituto Água e Terra – IAT, no uso de suas atribuições legais, para outorga de direito de uso de recursos hídricos e autorizações ambientais, realizará ações emergenciais destinadas ao abastecimento público priorizando as demandas das prestadoras de serviço com esta finalidade”, diz o comunicado.

Luana Pavani

Estadao Conteudo

