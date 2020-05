Fórmula Indy anuncia que temporada terá início no dia 6 de junho

Por Estadão - Estadão 7

A organização da Fórmula Indy anunciou nesta quinta-feira que a temporada 2020 terá início no dia 6 de junho, com a etapa do Texas, nos Estados Unidos. O campeonato deste ano deveria ter começado em março, mas acabou sendo adiado em razão da pandemia do novo coronavírus.

Em razão do grave problema de saúde, a abertura terá cuidados especiais. A etapa não contará com público nas arquibancadas e será toda realizada em apenas um dia, com treinos livres, treino classificatório e a própria corrida no dia 6.

Principal dirigente da Indy, Jay Frye garantiu que a etapa será segura para pilotos e equipes. Segundo ele, a organização da categoria trabalhou em parceria com autoridades de saúde para planejar a realização da prova.

“Podemos garantir a segurança dos participantes do evento ao mesmo tempo em que teremos um empolgante retorno às competições para nossos pilotos, times e telespectadores por todo o mundo”, declarou o dirigente.

A organização da Indy também assegurou que haverá pessoal especializado em saúde para dar atenção a todos e que seguirá todas as determinações das autoridades sanitárias locais. ” A América precisa de esportes ao vivo e eles não vão acreditar no que vão ver na corrida quando ela entrar em suas salas e TVs”, declarou Eddie Gossage, presidente do autódromo.

Sem entrar em maiores detalhes sobre o restante da temporada, a organização da Indy garante que serão realizadas 15 provas na temporada 2020. Horários e datas serão anunciados nas próximas semanas.

Estadao Conteudo

