Camilo, Ernandes e Luizão são registrados no BID pela Ponte Preta

A Ponte Preta oficializou nesta quinta-feira as contratações do zagueiro Luizão, do lateral-esquerdo Ernandes e do meia Camilo. Os nomes dos três, inclusive, já foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O mais conhecido deles é o meia Camilo, que vinha defendendo o Mirassol no Campeonato Paulista e tem passagens por Botafogo, Chapecoense e Internacional. Ele chega para ser o camisa 10 da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro.

O vínculo de Camilo vai até dezembro de 2020, assim como o de Luizão, que era titular absoluto na boa campanha realizada pelo Santo André no Paulistão. Já Ernandes, ex-Goiás e que também estava no Mirassol, assinou vínculo até abril de 2021.

Nos próximos dias, a Ponte Preta espera confirmar mais algumas contratações. O zagueiro Rayan, da Ferroviária, tem conversas bem encaminhadas. O clube tem interesse também no volante Neto Moura (Mirassol), no meia Felipe Ferreira (Ferroviária) e Matheus Peixoto (Red Bull Bragantino).

Por outro lado, existe a possibilidade de alguns jogadores que não tiveram um desempenho abaixo do esperado neste primeiro semestre com a camisa da Ponte Preta. Os nomes ainda são mantidos em sigilo.

