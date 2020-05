MP libera R$ 418,8 milhões para Ciência e Tecnologia e Itamaraty contra pandemia

Por Estadão - Estadão 7

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira publica a Medida Provisória 962/2020, que abre crédito extraordinário de R$ 418,8 milhões em favor dos ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e das Relações Exteriores. Do total, Ciência e Tecnologia ficará com R$ 352,8 milhões e o Itamaraty, com R$ 66 milhões. Os recursos são destinados a ações de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus.

Luci Ribeiro

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo.

