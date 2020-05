Dirigente da Ponte Preta confirma conversas com jogadores de rivais do Paulistão

Por Estadão - Estadão 5

Depois do presidente Sebastião Arcanjo ter confirmado os acertos com o lateral-esquerdo Ernandes, o zagueiro Luizão e o meia Camilo, a Ponte Preta espera fechar com outros jogadores que vinham disputando o Campeonato Paulista.

O executivo de futebol Gustavo Bueno confirmou que a Ponte Preta tem interesse nas contratações do zagueiro Rayan e do meia Felipe Ferreira, da Ferroviária, do volante Neto Moura, do Mirassol, e do atacante Matheus Peixoto, do Red Bull Bragantino.

“São nomes que fazem parte do nosso monitoramento. São nomes que nos interessa. O Rayan tem a situação mais encaminhada com a Ferroviária e seu empresário. Os outros três possuem contrato com outros clubes e são situações que temos que esperar um pouco mais”, contou o dirigente à Rádio Bandeirantes, de Campinas.

Mas o ciclo de contratações não vai parar por aí e mais caras novas são aguardadas no Moisés Lucarelli. A diretoria tem como prioridade as chegadas de um lateral-direito, um meia e dois atacantes que atuem pelas pontas.

Por outro lado, jogadores que foram contratados para o Paulistão e deixaram a desejar devem ser repassados para outros clubes ou terem seus contratos rescindidos.

