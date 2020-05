Elenco do Grêmio inicia reapresentação com testes, mas Renato seguirá no Rio

Por Estadão - Estadão 5

A retomada das atividades no Grêmio se deu de forma gradual. Nesta terça-feira, 15 jogadores se apresentaram no CT Luiz Carvalho e estiveram em contato com membros do departamento médico para a realização de avaliações, testes e preenchimento do questionário epidemiológico, elaborado junto à CBF. Mas o técnico Renato Gaúcho permanecerá no Rio, por ser considerado do grupo de risco.

“A gente sabia que todo o cuidado necessário encontraríamos aqui. O Grêmio sempre cuidou muito bem da gente, ainda mais em uma situação assim que é completamente diferente de tudo que já vivemos. Ficamos felizes de poder voltar aos poucos, mesmo com todos os cuidados, mas não era o cenário que gostaríamos de encontrar. Não só para nós, jogadores, mas para toda a humanidade em geral porque sabemos que muita gente sofre com isso. Torço para que tudo isso passe logo para que os estádios voltem a ficar cheios e que as pessoas voltem a trabalhar e para que todos parem de sofrer”, disse o zagueiro Marcelo Oliveira.

Esses 15 jogadores chegaram ao centro de treinamento em três horários diferentes. E já utilizavam o uniforme do clube, além de máscara de proteção. Além disso, passaram por medição de temperatura.

“Seguindo nossos protocolos de segurança, primeiro fizemos a verificação da temperatura ainda em seus automóveis. Depois, eles foram dirigidos a uma sala de triagem médica, para uma avaliação médica muito criteriosa e responderam a um questionário. Também fizeram a oximetria e uma nova avaliação de temperatura termográfica”, explicou o médico Márcio Dornelles.

Para prevenir os riscos de contágio por coronavírus, os atletas realizaram testes contra a virose, depois sendo liberados. “Fizemos a testagem com um aparelho para o diagnóstico por fluorescência, que vai fazer uma avaliação de IGM e IGG, ou seja, quantitativo e qualitativo. Após os testes, os atletas foram liberados para as suas residências”, concluiu o médico.

A quarta-feira, pela manhã, será de apresentação de mais quatro grupos com cinco atletas. Mas o comandante deles não voltará tão cedo. O Grêmio comunicou que Renato Gaúcho seguirá no Rio, por ser considerado grupo de risco, pois passou por duas cirurgias cardíacas recentemente. Inicialmente, ele voltaria para Porto Alegre nesta quarta.

