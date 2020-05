Nadadora paralímpica pega no doping é suspensa por um ano e perde medalhas do Pan

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

A nadadora brasileira Patricia Pereira dos Santos foi suspensa, nesta terça-feira, por 12 meses pelo Comitê Paralímpico Internacional por doping. A infração das regras também levou a paratleta a perder duas medalhas conquistadas no ano passado nos Jogos Parapan-Americanos de Lima.

O teste positivo de Patrícia foi realizado em 21 de agosto de 2019 durante a realização do evento no Peru. As substâncias detectadas foram hidroclorotiazida e metabólito e SARM LGD-4033 (Ligandrol) e metabólito.

Um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping avaliou suplementos que foram utilizados pela brasileira e apontaram contaminação por essa substâncias. Assim, pelo nível reduzido de culpa da paratleta, a sanção imposta foi de apenas 12 meses – a suspensão poderia ser de até quatro anos.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Patrícia, assim, está inelegível para competir por um ano retroativamente ao caso de doping, até 20 de agosto. Ela vai perder a prata nos 50m livre da classe S5, conquistada em Lima. E com a redistribuição das medalhas, o bronze foi para a também brasileira Esthefany de Oliveira.

Além disso, Patricia também perdeu o bronze conquistada nos 100m livre da classe S5 no mesmo evento. E essa medalha também será herdada por Esthefany. Com isso, o Brasil segue sendo detentor de 308 medalhas no Parapan de Lima.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.