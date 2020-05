Dirigente diz que Guarani está com renovações de contrato encaminhadas

Por Estadão - Estadão 4

A diretoria do Guarani está confiante na manutenção do elenco que vinha realizando uma boa campanha no Paulistão até a paralisação por conta da pandemia do coronavírus para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

O goleiro Jefferson Paulino e o atacante Alemão já acertaram as suas prorrogações, apesar da diretoria não confirmar oficialmente. Por outro lado, o meia Bady não teve seu vínculo renovado e foi liberado.

Os zagueiros Bruno Silva e Bruno Lima, os laterais Cristovam e Thallyson, o atacante Júnior Todinho e o polivalente Pablo são os jogadores que estariam próximos de acertarem suas permanências.

“Está tudo muito bem encaminhado. Existe o interesse do Guarani na permanência do atleta e isso é recíproco. Faltam detalhes, mas está tudo muito bem encaminhado”, disse o superintendente de futebol Michel Alves à Rádio Bandeirantes, de Campinas.

No Paulistão, o Guarani está na vice-liderança do Grupo D, com 16 pontos, cinco a mais do que Corinthians e Ferroviária. Faltam duas rodadas para o fim da fase classificatória.

