Cuidado com os ingredientes ajuda a preservar a dieta

Manter uma dieta saudável é um dos pilares para a conquista da tão desejada qualidade de vida. Ao optar por essa transformação de hábitos, é comum encontrar pessoas que deixam de lado o refrigerante e começam a consumir sucos de caixinha. Ou substituem os doces por barras de cereais. O problema é que muitos desses alimentos também são prejudiciais para a saúde. Por isso, é preciso ter atenção para não cair em armadilhas.

Para a construção de uma dieta equilibrada, o ideal é optar por alimentos in natura. Sim, preparar as refeições dá mais trabalho. Entretanto, os benefícios compensam. Por isso, a organização do cardápio faz toda a diferença, ajudando a economizar tempo.

Análise dos rótulos

A informação também é uma arma valiosa para escapar das armadilhas. Por isso, é muito importante ficar de olho nos rótulos, identificando assim os ingredientes que formam cada um dos produtos.

Alimentos com a indicação diet atraem a atenção das pessoas que estão iniciando uma dieta. Entretanto, essa indicação não significa a redução de calorias. Indica apenas que o alimento não possui algum nutriente.

O chocolate dieta, por exemplo, pode tem mais calorias que o tradicional, apesar de não possuir açúcar, já que é indicado para diabéticos, por exemplo. Em sua composição, costumam apresentar quantidades maiores de gordura.

Também utilizadas como petiscos, as barrinhas de cereais exigem atenção redobrada, já que muitas possuem grande quantidade de xarope de milho.

Pão integral

Até mesmo o pão integral tão cultuado nas dietas pode ser um vilão. Para escapar da armadilha, o ideal é avaliar a tabela nutricional do rótulo. O primeiro item dessa lista deve ser a farinha de trigo integral. Isso significa que ela aparece em maior quantidade na composição do alimento.

Ao identificar no topo da tabela o nome farinha de trigo enriquecida lembre-se que essa é a tradicional farinha branca. Aliás, os multigrãos podem ser preparados com grãos refinados. O nome é bonito, mas isso significa que parte do valor nutricional foi perdido no preparo.

Por usa vez, os sucos de caixinha podem possuir quantidades elevadas de açúcar e determinados aditivos químicos para realçar o sabor e conservar por mais tempo. Por isso, o ideal é não abrir mão dos sucos de frutas naturais.

