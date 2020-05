Jesualdo Ferreira comenta a morte da irmã: 'Ela foi sempre uma segunda mãe'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, comentou pela primeira vez a morte de sua irmã, Maria Manuela Ferreira, de 80 anos, vítima de um incêndio na terça-feira, em Mirandela, Portugal.

“Por uma circunstância dramática e infeliz, perdi nesta semana a minha irmã, Maria Manuela, que foi sempre como uma segunda mãe para mim, uma pessoa muito boa. Quando alguém morre costumamos ser simpáticos com as palavras, mas no caso é a realidade dura e profunda, a minha irmã era uma pessoa como há poucas. De uma grande generosidade e determinação”, escreveu o treinador, 73 anos, neste domingo, em sua coluna do jornal ‘O Jogo’, de Portugal.

“A partida da minha irmã, a circunstância de nem poder me despedir dela, tornou ainda mais dura minha estadia no Brasil. Mas é por aqui que tenho e quero continuar, porque quando aceitei esse convite foi para estar de corpo e alma no futebol brasileiro. E continuaremos por aqui para ajudar a voltar em força com o futebol brasileiro.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Jesualdo também comparou o fato de o futebol português estar na iminência de retornar suas atividades, enquanto no Brasil se vive um momento diferente. “No Brasil, a expectativa de o futebol recomeçar brevemente é cada vez mais difícil de adivinhar.”

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.