Habilidade de Hamilton ao pilotar moto de Rossi impressiona diretor da Yamaha

Seis vezes campeão de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton esbanjou talento no fim do ano passado, quando pilotou a moto do italiano Valentino Rossi, campeão em nove oportunidades da MotoGP. Os detalhes do encontro dos dois astros do esporte a motor, em Valência, na Espanha, só foram divulgados agora pelo Motorsport.com.

“Lewis apareceu no circuito muito cedo e tivemos que pará-lo porque ele queria entrar na moto às 9h, mas estava frio. Então tivemos que mudar todo o programa, porque Vale (Rossi) chegou um pouco atrasado e eles queriam que Lewis entrasse na pista o mais rápido possível, mas dissemos a ele que em Valência, em dezembro, antes das 11h, não era possível. Tendo perdido essas duas horas, ele tentou correr o máximo possível”, contou – contou Massimo Meregalli, diretor da Yamaha.

Depois de revelar a ansiedade de Hamilton, Meregalli contou o quanto ficou impressionado com a habilidade do inglês, que só havia pilotado uma moto oito vezes. “Estava ventando, fazia frio, então as condições não eram ideais, mas ele parou apenas quando lhe mostramos a bandeira quadriculada.”

O desempenho de Rossi na Mercedes não foi comentado pelo dirigente. O italiano, por várias vezes, fez testes na equipe Ferrari, quando surgiram boatos de que ele poderia se transferir para o automobilismo.

