Elenco do Flamengo e Jorge Jesus são submetidos a exames da covid-19

O técnico Jorge Jesus, o elenco do Flamengo e os integrantes portugueses da comissão técnica da equipe da Gávea foram submetidos, neste sábado, a testes para a covid-19. Este é o primeiro passo para o retorno das atividades do atual campeão sul-americano. Os resultados saem em até 72 horas.

Uma equipe médica foi até a casa de cada funcionário do Flamengo, ao contrário do que ocoreu na sexta-feira, quando os demais integrantes do departamento de futebol, além de dirigentes, fizeram a coleta no estacionamento do Ninho do Urubu.

A ideia da diretoria do Flamengo é retomar os treinos na terça-feira, depois que os resultados forem divulgados. Ainda assim, o clube vai aguardar a autorização por parte da autoridades de saúde.

O clube carioca pretende voltar às atividades aos poucos. Primeiro os treinos devem ser em pequenos grupos, em um ambiente aberto, até ser possível realizar as os trabalhos com o elenco completo.

