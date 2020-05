William Bonner se emociona e Renata Vasconcellos encerra 'Jornal Nacional'

Por Estadão - Estadão 8

William Bonner se emocionou na edição do Jornal Nacional desta quinta-feira, 30, após a exibição de uma reportagem sobre uma cantora que se apresenta na janela de seu apartamento no Rio de Janeiro para entreter os vizinhos durante a quarentena para conter o contágio do novo coronavírus.

“Bonner ficou emocionado”, disse Renata Vasconcellos ao notar a reação do editor-chefe do programa jornalístico. “Não, eu não. Eu quase não me emociono… fácil”, respondeu ele. “Eu vou encerrar, tá?”, complementa a apresentadora.

A reportagem mostrou a iniciativa da cantora lírica Juliana Sucupira, que mora na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Ela se inspirou no sino da igreja da região para soltar a voz todos os dias no mesmo horário.

“Minha intenção era fazer uma oração, mas como eu sou cantora. Então sai em forma de música”, diz a artista que faz apresentações de cerca de dois minutos.

A apresentadora Cissa Guimarães também apareceu na reportagem contando que pediu uma homenagem a cantora no dia do seu aniversário. “Eu estava carente”, disse a profissional da Globo.

