Voluntários confeccionam aventais para profissionais da Santa Casa de Cachoeiro 

É durante um período de dificuldade que as pessoas mostram sua solidariedade. E não tem sido diferente em Cachoeiro de Itapemirim. Dois grupos de voluntários estão se unindo para confeccionar aventais e toucas para oferecer para os profissionais de saúde da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro que estão na linha de frente contra o coronavírus.

O Grupo de Bordadeiras, que já atua em trabalhos voluntários no Lar dos Idosos Adelson Rebello Moreira, é um dos que se prontificaram a ajudar. Aproximadamente nove mulheres se mobilizaram para adquirir o TNT para fazer os equipamentos de segurança.

A integrante do grupo Wanilda Moreira contou que já fizeram 25 aventais e toucas, mas a meta é chegar a 200. “Nós conseguimos oito peças de TNT e reunimos algumas amigas para fazer a costura. Quando é para ajudar e fazer o bem a gente sempre encontra um tempo”, disse.

Quem quiser fazer doações de TNT para a confeccção dos aventais ou até mesmo se candidatar como voluntária para fazer a costura basta procurar o administração do Lar dos Idosos, ligar para o telefone (28) 3522 -1997 ou enviar email para [email protected]

Solidariedade

Outro grupo foi formado no Centro Social da Paróquia Nosso Senhor dos Passos. A coordenadora do Espaço, Andreia Barbosa, contou que já formou um grupo com mais de 20 voluntárias que vão trabalhar na costura dos aventais.

No entanto, precisa de mais doações de TNT para poder dar início às atividades. “Quem quiser doar pode entregar o material aqui no Centro Social que vamos encaminhar para as voluntárias. Está todo mundo engajado nessa causa e querendo ajudar aos profissionais a se protegerem dessa doença”, explicou.

Campanha de doação

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro lançou uma campanha para arrecadar recursos financeiros e comprar equipamentos para enfrentar o coronavírus. O hospital é a referência no Sul do Estado para receber os pacientes com a doença.

Com o slogan “Ajude hoje quem pode te ajudar amanhã”, a instituição pretende sensibilizar e estimular a solidariedade da população, que também pode fazer sua parte nessa luta contra a Covid-19.

Os interessados em contribuir podem acessar o site da instituição e fazer sua doação mensal ou única de R$ 10, R$ 20, R$ 40, R$ 80 ou ou qualquer outro valor direto na conta da Santa Casa.

O pagamento poderá ser feito por meio de depósito ou transferência bancária, além da ferramenta PicPay e também cartão de crédito. As contas disponíveis são dos bancos Caixa Ecônomica Federal, Bradesco, Sicoob, Banestes e Banco do Brasil.