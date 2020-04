Vila Velha suspende Wi-Fi em locais públicos para evitar aglomerações nas ruas

Por Redação - Redação 93

Como mais uma forma de evitar aglomerações nas ruas e coibir a transmissão da Covid-19, o Coronavírus, o sistema de internet gratuita nas praças, pontos turísticos e praias de Vila Velha, o WifiVV, foi temporariamente suspenso pela Prefeitura.

A ação segue em consonância com o decreto de Calamidade Pública, publicado na última segunda-feira (6), no Diário Oficial do Poder Executivo.

“Suspendemos o acesso temporariamente para evitar a presença das pessoas nestes locais e para incentivar o isolamento social”, explicou o secretário municipal de Administração e Finanças, Rafael Gumiero. O serviço será retomado assim que for possível e seguindo as orientações dos órgãos sanitários e de saúde.

O sistema de internet gratuita, que começou a ser implantado em janeiro deste ano, será disponibilizado, ao todo, em 150 pontos da cidade e já foi instalado no Farol Santa Luzia; da Praça Duque de Caxias, no Centro; na Praça Bom Pastor, em Itapuã; Prainha; e Barra do Jucu; além de toda orla da cidade: Praia dos Recifes, Barra do Jucu, Itaparica, Itapuã, Praia da Costa.