Veja quem tem direito e como retirar o kit alimentação em Anchieta

Por Redação - Redação 134

Advertisement

Advertisement

Para agilizar a entrega do kit alimentação aos alunos da rede municipal, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Educação, alterou a forma de entrega. Nessa primeira etapa, destinada aos alunos contemplados no Programa Bolsa Família, as entregas irão acontecer nos dias 8 e 9 de abril, nas escolas próximas às residências dos estudantes. (confira relação abaixo).

Segundo a Secretaria de Educação, para receber o kit, o responsável pela família deve apresentar: documento oficial com foto, além do comprovante do Bolsa Família e preencher no momento da entrega o terno de recebimento que será disponibilizado na unidade escolar.

Já aquelas cujos alunos não fazem parte do programa Bolsa Família, mas têm a necessidade de receber o Kit de Alimentação, devem entrar em contato com escola na qual o filho encontra-se matriculado, no período de 2 a 8 de abril, no horário de das 8h às 12h. (Confira abaixo lista de contatos telefônicos das escolas)

Advertisement

Continua depois da publicidade

A escola irá verificar a necessidade da família por meio da entrevista e, se necessário, com o apoio da assistência social, com visita às residências. A entrega dos kits dessa parcela da população deverá acontecer a partir da segunda quinzena de abril, de acordo com a disponibilidade dos itens e da entrega dos fornecedores.

KIT ALIMENTAÇÃO – QUEM TEM DIREITO A RECEBER?

– 1ª ETAPA – alunos contemplados no Programa Bolsa Família

Quando será a entrega? nos dias 8 e 9 de abril

Advertisement

Onde será a entrega? nas escolas próximas da residência do aluno (confira abaixo)

– 2ª ETAPA – alunos não inscritos no Programa Bolsa Família, mas necessitam do benefício

Como e quando se inscrever? Ligando para escola que o filho está matriculado no período de 2 a 8 de abril

Quando será a entrega: segunda quinzena de abril

Onde será a entrega: nas escolas próximas da residência do aluno.

1º ETAPA: ESCOLAS PARA RETIRAR O KIT – ALUNOS INSCRITOS NO BOLSA FAMÍLIA

ALUNOS QUE RECEBEM BOLSA FAMÍLIA DOS BAIRROS/COMUNIDADES ESCOLA PARA RETIRADA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO DATA HORÁRIO ALTO JOEBA EMEIEF ALTO JOEBA 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H ALTO PONGAL TIA MARLENE PETRI 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H ALVORADA CMEI FRANCISCO GIUSTI 08 DE ABRIL 08 ÀS 12H ARERÁ EMEF ITAPEÚNA 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H BAIXO PONGAL EDMA MARIA MEZADRE 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H BELO HORIZONTE EMEIEF MARIANA DA PURIFICAÇÃO SIMÕES 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H BENEVENTE EMEB PATRÍCIA FERNANDES ROFFES 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H BOA VISTA EMEF MANOEL DE PAULA SERRÃO 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H CANTAGALO EMPSG AMARILIS FERNANDES GARCIA 08 DE ABRIL 12 ÀS 15H CASTELHANOS EMEB ALCIDES CECCON 08 DE ABRIL 08 ÀS 12H CENTRO EMEF TIO LILIU 08 DE ABRIL 08 ÀS 12H CHAPADA DO A EMEIEF ROSALINO SIMÕES 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H CONJUNTO HABITACIONAL PADRE ANCHIETA CMEI PADRE ANCHIETA 08 DE ABRIL 12 ÀS 15H COQUEIROS EMEB JOSEFINA RAMOS NUNES (NOVO HORIZONTE) 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H CÓRREGO DA PRATA TIA MARLENE PETRI 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H DOIS IRMÃOS DE OLIVÂNIA EMEB DUAS BARRAS 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H DOIS IRMÃOS DE PONGAL TIA MARLENE PETRI 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H DUAS BARRAS EMEB DUAS BARRAS 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H EMBOACICA EMEIEF EMBOACICA 08 DE ABRIL 11 ÀS 13H GOEMBÊ EMEF GOEMBÊ 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H GUANABARA EMEB ALCIDES CECCON 08 DE ABRIL 08 ÀS 12H INHAÚMA EMEF MANOEL DE PAULA SERRÃO 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H IRIRI (CENTRO) EMEF MANOEL DE PAULA SERRÃO 08 DE ABRIL 13 ÀS 16H IRIRI (TREVO) EMEF MANOEL DE PAULA SERRÃO 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H ITAJOBAIA EMEIEF ITAJOBAIA 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H ITAPEROROMA ALTA EMEF ITAPEROROMA BAIXA 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H ITAPEROROMA BAIXA EMEF ITAPEROROMA BAIXA 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H ITAPEÚNA EMEF ITAPEÚNA 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H JABAQUARA EMEIEF ZULEIKA FLORES DA PURIFICAÇÃO 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H JAQUEIRA EMEB DUAS BARRAS 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H JARDIM DAS OLIVEIRAS EMEF TIO LILIU 08 DE ABRIL 13 ÀS 17H JOÃO XXIII EMEF TIO LILIU 08 DE ABRIL 08 ÀS 12H JUSTIÇA I CMEI FRANCISCO GIUSTI 08 DE ABRIL 13 ÀS 17H JUSTIÇA II EMPSG AMARILIS FERNANDES GARCIA 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H LIMEIRA EMEB LIMEIRA 08 DE ABRIL 08 ÀS 12H MÃE-BÁ EMEF MARIA LUIZA FLORES 08 DE ABRIL – FAMÍLIAS QUE TEM CRIANÇA NA ESCOLA – MARIA LUIZA FLORES 09 DE ABRIL – FAMÍLIAS QUE TEM CRIANÇA NA CRECHE ENIDE CORREA) 08 ÀS 11H 08 ÀS 11H MONTEIRO EMEIEF ROSALINO SIMÕES 08 DE ABRIL 08 ÀS 11H MORRO DA CAIXA D’ÁGUA EMEB PATRÍCIA FERNANDES ROFFES 09 DE ABRIL 08 ÀS 11H MORRO DA PENHA EMEF TIO LILIU 08 DE ABRIL 08 ÀS 12H NOVA ANCHIETA EMEIEF ESMERALDA MORACA 09 DE ABRIL 08 ÀS 15H NOVA ESPERANÇA EMEB PATRÍCIA FERNANDES ROFFES 08 DE ABRIL 13 ÀS 15H NOVA JERUSALÉM CMEI PADRE ANCHIETA

CONTATO DAS ESCOLAS:

ALCIDES CECCON ELISANGELA G. VIEIRA 28 99883 5856 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI BRUNA GARCIA BELMIRO 28 99945 0864 CEI CRIANÇA FELIZ LUCILA ZAMPRIOLLI 28 99942 8808 CEI FRANCISCO GIUSTI SELMA NOGUEIRA 28 99973-7772 CEI PINGO DE GENTE BETH 28 99917-7687 CEI XODÓ DAS TITIAS GERUZA 28 99994-8028 CMEI ENIDE CORREA GUAITOLINI SELENIR LYRIO 28 99275-6176 CMEI PADRE J. DE ANCHIETA LILIANE SIMÕES 28 999016257 CMEI TOM E JERRY LILIAN LAUVERS DOS SANTOS 28 98114-4766 DULCINEIA S. L. RUPF JACINTHA MENDES 28 99909 5810 EMEB DUAS BARRAS EVANDA SIMÕES 27 99732-5779 EMEB LIMEIRA JAILZA HELENA FERRES 28 999575309 EMEB NOVO HORIZONTE LUCIANE G. M. DE SOUZA 28 999881208 EMEB TIA MARLENE PETRI CLÁUDIA B. PALAORO 28 999278157 EMEF TIO LILIU CELFIRA Mª DO R.S. NOGUEIRA 28 3536 1925 EMEIEF ÉLSON GARCIA ANA LINA ALMEIDA 28 99916-4753 EMEIEF ESMERALDA MORACA LUCIANA MARCELA RANGEL 28 3536-2221 28 998813322 EMEIEF PARATI MÁRCIA DE S. COUTINHO 28 999574698 EMEIEF PROFª EDMA Mª MEZADRE MULINARI KÉSIA BACKER 28 999515097 EMEIEF PROFª JOCELINA NOGUEIRA LUCIANE DA C. NOGUEIRA 28 99983 2307 EMEIEF PROFª MARIA LUIZA FLORES HELOÍZA CRISTINA C. M. DE FREITAS 27 99815 4169 EMEIEF SIMPATIA ROSIMERE MIRANDA 28 99947 – 0861 EMEIEF ZULEIKA FLORES ADRIANA MIRANDA 28 999661163 EMPSG AMARILIS F. GARCIA KARLA LONGUE 28 999716526 ESCOLAS DO CAMPO SEME 28 3536 3434 GENELICE DOS REIS RAMOS (ED. INFANTIL) EVELLIN 27 99851-8861 GENELICE DOS REIS RAMOS (ENSINO FUNDAMENTAL) LENIMARA PEREIRA 28 99948-2424 MANOEL DE P. SERRÃO MARIA DANIELA SARTÓRIO 28 3536-1299