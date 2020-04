Unidades do Sebrae, no interior do ES, voltam a realizar atendimento presencial

Por Redação - Redação 14

Advertisement

Advertisement

As unidades do Sebrae no interior do Espírito Santo retornaram o atendimento presencial nesta segunda-feira (27). Os escritórios regionais de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Guaçuí, Guarapari, Linhares, Nova Venécia, São Mateus e Venda Nova do Imigrante estarão abertos das 9h às 17h, mas todos os atendimentos deverão ser agendados previamente.

A reabertura das unidades segue todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), Governo do Estado e Prefeituras de cada município. “Prezamos pela saúde dos nossos colaboradores e também dos clientes. Por isso, adotamos algumas medidas, como realizar atendimento presencial apenas com horário agendado, manter a distância recomendada e oferecer álcool gel aos clientes, para higienização das mãos. Além disso, nossos colaboradores estão utilizando máscaras e orientamos a todos que compareçam às unidades, que também as utilizem”, explicou o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Os interessados em receber atendimento presencial devem fazer seu agendamento, gratuitamente, pelo telefone 0800 570 0800, das 9h às 17h. Além disso, os empreendedores que buscam dicas, orientações e consultorias durante esse período de crise devido à Covid-19 podem ter acesso a e-books, cursos a distância e outras ferramentas no portal www.sebrae-porondecomecar.com.br. Por lá também é possível receber atendimento com um especialista do Sebrae, de forma online.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Em Vitória, por enquanto, os atendimentos presenciais continuam suspensos.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.