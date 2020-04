Treze cidades da Região Sul, Serrana e Caparaó não registraram casos de Covid-19 

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 331

Em meio à pandemia do novo coronavírus e com o número de casos crescendo no Espírito Santo, há também, muitos municípios que não registraram casos da doença, ou que tiveram casos suspeitos descartados após exames feitos no Lacem.

Mas este dado não influencia nas medidas de segurança orientadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Governo do Estado. Todos os municípios capixabas devem seguir as normativas que regulam o funcionamento de comércios e acesso a serviços.

O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Os dados são do último boletim divulgado pela Sesa na noite desta quinta-feira (2).

Veja a lista

Alegre

Anchieta

Atílio Vivácqua

Brejetuba

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

São José do Calçado

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante