Estado e municípios traçam estratégias de acompanhamento aos profissionais de plataforma confirmados para Covid-19

Na manhã deste sábado (11), o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde, Luiz Carlos Reblin, juntamente com o coordenador do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), Gilton Almada, e o chefe da Vigilância Sanitária Estadual, Juliano Mossa; se reuniu com técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das Vigilâncias Sanitárias Municipais de Vitória e Serra, para discutir questões relacionadas aos profissionais da empresa SBN, que presta serviços para a Petrobras, e que estão com casos confirmados e suspeitos da Covid-19. O encontro foi para definir alinhamentos específicos para acompanhamento desses profissionais.

O total de trabalhadores na plataforma FPSO, que fica na Bacia de Campos, mas no litoral capixaba, é de 73 pessoas, sendo cinco capixabas – destes, três testaram positivo para a Covid-19. Dos profissionais que testaram positivo para o novo Coronavírus, um já estava devidamente notificado e os testes dos outros dois serão validados para, posteriormente, serem inseridos no painel de notificações do Estado.

Até a manhã deste sábado, 34 profissionais permaneciam na plataforma, desses 24 com testagem positiva para o novo Coronavírus e 10 com testagem negativa. Outros 38 profissionais estão em isolamento em hotéis da Grande Vitória. Desses, 31 deram positivos e sete negativos para a doença. Outro profissional com testagem positiva está internado em enfermaria em um hospital da Grande Vitória.

Os trabalhadores que estão isolados no hotel são monitorados diariamente por equipe de profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem contratados pelas empresas.

O coordenador do CIEVS, Gilton Almada, destacou que os casos da Covid-19 são de notificação compulsória e devem ser informados imediatamente no sistema, para que haja o devido controle e acompanhamento dos casos. “A notificação à Sesa não é apenas para nós contabilizarmos os números, mas é importante para que a Vigilância Sanitária vá ao local onde essa pessoa está para fazer toda a inspeção e orientação sobre os cuidados necessários”, disse.