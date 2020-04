Seis municípios do ES registram a temperatura mais baixa do ano; confira

Por Redação - Redação 528

Será que o inverno chegou mais cedo em 2020? Com certeza esse foi o pensamento de vários capixabas nesta terça-feira (28). Seis cidades em diferentes regiões registraram o recorde de temperatura mais baixa do ano nesta madrugada.

Em Vitória a temperatura chegou a 17,4°C. Em Domingos Martins foram registrados 6,5 °C no distrito de Aracê. Em Iúna, a temperatura bateu os 11,0°C. No distrito de Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim, a temperatura chegou a 15,8 °C. Em Marilândia, o termômetro marcou 15,8 °C, enquanto que em Linhares a temperatura mínima foi de 19,3°C.

O coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, explicou o porquê desse frio. “Um dos principais motivos é a perda excessiva de calor noturno, causado pela diminuição da cobertura de nuvens sobre o Espírito Santo. Com isso, o calor fica menos retido, deixando a noite e a madrugada com temperaturas mais baixas”, pontuou.

Hugo Ramos disse ainda que o tempo deve continuar assim nos próximos dias. “A tendência é que as temperaturas continuem amenas durante a noite e a madrugada por alguns dias, mas as manhãs e tardes não devem ser tão frias. Qualquer dúvida, é só entrar no nosso site e conferir a previsão”,afirmou.

