Sedu esclarece dúvidas sobre aulas pela TV e internet para rede estadual

Por Redação - Redação 60

A Secretaria Estadual da Educação do Espírito Santo divulgou uma série de perguntas e respostas para esclarecer dúvidas de alunos e pais sobre o Programa EscoLAR, que aplica atividades pedagógicas não presenciais aos estudantes da rede estadual durante o isolamento social. Veja:

As aulas pela TV também valem para alunos da rede municipal?

Sim, se esse for o desejo da respectiva Secretaria Municipal de Educação. Na medida em que o conteúdo vem pela TV aberta, caso algum secretário municipal queira utilizar essa atividade remota, poderá fazê-lo sem nenhum problema.

Já Atualizei os canais e não apareceu o canal 8.2. Qual motivo?

Se apareceram os canais 8.3 e 8.4, possivelmente não é um problema de transmissão. Pode ser algum problema técnico.

Como fazer para copiar as explicações do professor pela TV, sendo que não tem pausa?

Essa forma de transmissão de conteúdo exigirá do aluno uma organização na forma de estudar. De todo modo, as aulas são reprisadas no dia seguinte, nos mesmos horários. As aulas são às segundas, quartas e sextas-feiras, com reprise nas terças, quintas e sábados. Os conteúdos também estarão disponíveis no site www.sedu.es.gov.br/escolar, no menu grade de programação, onde poderão ser consultados.

Utilizei todas as TVs e apenas uma funcionou, porém parte do vídeo estava sem som.

A dificuldade é na TV e não na emissão do sinal. De fato, houve um pequeno problema no canal 8.2, mas que já foi corrigido.

Como ficarão as aulas para os alunos que não têm acesso a TV e internet?

O EscoLAR é um programa de atividades não presenciais, em que as principais estratégias são a transmissão das aulas pela TV e pela plataforma Google Sala de Aula, que pode ser acessado pelo aplicativo EscoLAR. As escolas que identificarem alunos que não possuem nenhuma das duas alternativas farão, através de sua própria equipe, a estruturação de uma série de outras ações, para que não haja exclusão de nenhum aluno dos conteúdos.

Moro em zona rural onde só pega o canal local da Globo e os demais de São Paulo, e não temos TV aberta. O que fazer?

Infelizmente é um caso que não será atendido pelas duas principais estratégias.

Advertisement

Não tenho TV digital. Vou conseguir acessar?

O conteúdo que está sendo transmitido é digital, por essa razão, essas famílias possam ter a mesma dificuldade.

Mesmo atualizando a TV os canais não aparecem.

É muito importante que as pessoas façam as atualizações novamente para tentar todas as possibilidades técnicas.

Quando cliquei na TV para assistir a aula não tinha matéria para a idade da minha filha.

Há uma programação por série/ano. É necessário sintonizar no horário e data, de acordo com a série/ano do aluno. A programação está disponível no site do EscoLAR (www.sedu.es.gov.br/escolar, no menu grade de programação).

As aulas foram pré-disponibilizadas aos professores no Youtube, será sempre assim? Qual a alternativa para os professores que não têm acesso a TV.

Para que os professores ficassem cientes das primeiras aulas, os conteúdos foram disponibilizados no Youtube previamente. Porém, a partir de agora só será disponibilizado após a transmissão pela TV. A alternativa é o acesso ao Google Sala de aula através do aplicativo EscoLAR, que já está disponível no Google Play.

Sou intérprete de libras. As primeiras aulas não contaram com intérprete. Como os alunos surdos irão estudar?

Os primeiros conteúdos vieram sem interprete de Libras. A expectativa é que as próximas aulas sejam transmitidas com interprete.

Essas aulas serão contabilizadas como dias letivos?

Inicialmente as aulas não serão contabilizadas como dia letivo. A proposta é uma alternativa para que os alunos tenham acesso a conteúdos durante o período da pandemia.