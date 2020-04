Santa Casa de Cachoeiro restringe atendimento durante pandemia

Por Redação - Redação 187

Advertisement

Advertisement

A Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim anunciou na terça-feira (28) que, durante o período de pandemia causado pelo novo coronavírus, a unidade vai restringir o atendimento do Serviço Único de Saúde (SUS) apenas para casos de traumas, urgência e emergência.

A medida foi tomada para evitar sobrecarga e garantir menos aglomeração no hospital que é referência no Sul do Estado nos atendimentos a pacientes com a Covid-19 em estado grave. Para isso, montou uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) exclusiva com 14 leitos para atender essas vítimas.

A população que precisar de atendimento ambulatorial e serviços de baixa complexidade deve procurar as unidades básicas de saúde do município.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Santa Casa orienta que, em Cachoeiro, os pacientes com quadro de suspeita de coronavírus deverão procurar uma Unidade Básica de Saúde. É lá que os casos passarão por uma triagem para saber a necessidade de internação.

Durante os finais de semana, feriados e atendimentos noturnos, quando as Unidades Básicas de Saúde estão fechadas, a orientação é procurar diretamente o Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.