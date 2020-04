Santa Casa de Cachoeiro recebe R$ 1 milhão em doação para enfrentamento do novo coronavírus

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 216

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro do Itapemirim recebeu uma doação de R$ 1 milhão para compra de remédios e equipamentos de proteção individual para tratamento de pacientes com o novo coronavírus. A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande, em coletiva na manhã desta quarta-feira (8). O valor foi doado pela EDP.

“Já temos 14 leitos preparados de UTI na Santa Casa, além de 24 leitos na enfermaria. Há leitos preparados também no Hospital Infantil de Cachoeiro. São dez na UTI e dez na enfermaria. São hospitais referência aqui no Sul. Na Santa Casa poderemos chegar a 37 leitos de UTI. A forma que encontramos para liberar esses leitos foi habilitar leitos de UTI no hospital de Itapemirim. Dos 20 leitos de Itapemirim, dez já estão liberados e estão na regulação total por parte da Secretaria de Saúde. Essa é nossa estrutura aqui no Sul do ES. E hoje, estamos recebendo uma colaboração da EDP, R$ 1 milhão para a Santa Casa de Cachoeiro para compra de remédios e EPIs. Estamos alavancando mais recursos para a Santa Casa e para o Evangélico, que terá de acolher outras enfermidades”, disse o governador.

