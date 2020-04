Sala do Empreendedor de Cachoeiro possibilita microcrédito emergencial de até R$ 20 mil

Por Redação - Redação 13

Empresários de Cachoeiro estão recorrendo à Sala do Empreendedor para se informarem e terem acesso à linha de crédito emergencial do programa Nossocrédito direcionada a empresas que tenham suas atividades impactadas pela pandemia do novo coronavírus.

O atendimento é feito por telefone, já que o serviço presencial está suspenso em função da situação de emergência em saúde.

Pelo celular (28) 98817-5970, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec) na última semana, mais de 70 empreendedores já receberam orientações e fizeram simulações de crédito.

Voltada para capital de giro e investimento fixo, a linha disponibiliza de R$ 200,00 a R$ 20 mil, com taxas a partir de 0,65% ao mês, carência de até seis meses para o pagamento da primeira parcela, a partir da data de contratação, e prazo máximo para parcelamento de 36 meses.

“Parte dos empreendedores que buscaram atendimento pela Sala do Empreendedor já conseguiu dar entrada no processo de contratação da linha de crédito, por já serem clientes do Nossocrédito. O prazo para liberação dos recursos dado pela instituição bancária participante do programa varia de 10 a 15 dias”, explica o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

Para quem nunca contratou microcrédito do Nossocrédito, o atendimento por telefone é uma forma de conferir se a linha disponível atende às suas necessidades e, também, de agilizar a documentação necessária, que pode ser enviada por e-mail, para posterior efetivação do contrato, quando for retomado o atendimento presencial da Sala do Empreendedor, no Shopping Cachoeiro. O serviço telefônico funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h.

Confira mais informações sobre a linha de crédito:

Panfleto Nossocrédito Emergencial

