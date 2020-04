Sábado (4) chuvoso em grande parte do ES; confira a previsão do tempo em Cachoeiro e outros municípios

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 106

Advertisement

Advertisement

O sábado (4) terá de previsão de céu nublado e pancadas de chuvas em grande parte dos municípios do Espírito Santo. As temperaturas estarão em queda no Estado. Em Cachoeiro de Itapemirim, o dia será de céu nublado, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo fica firme. A temperatura varia entre 20ºC e 27ºC.

No litoral, em Presidente Kennedy, também será de céu nublado e pancadas de chuvas durante todo o dia. Os ventos podem chegar a 15 km/h no balneário. A temperatura atinge entre 21ºC e 26ºC.

Queda de temperatura também na região do Caparaó. Em Guaçuí o dia fica chuvoso e os termômetros marcam 17ºC para a mínima e 26ºC para a máxima.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Previsão de chuva durante todo o dia para Marechal Floriano, na região Serrana. A temperatura mínima pode atingir 17ºC e a máxima 25ºC.