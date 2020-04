Renomado advogado cachoeirense é internado no RJ com coronavírus

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 114

Um dos mais influentes advogados do país, o cachoeirense Sérgio Bermudes, 73 anos, foi internado, na quarta-feira (8) com quadro de Covid-19 no hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro.

Bermudes ficou ainda mais conhecido em sua cidade natal após doar R$ 1 milhão para ajudar vítimas da maior enchente já vista em Cachoeiro de Itapemirim. O advogado escolheu para administrar o recurso, seu amigo de infância, morador da cidade e também advogado, Wilson Márcio Depes.

De acordo com amigos, quadro de saúde do advogado é delicado, principalmente, por ele está no grupo de risco, mas que durante a noite, Sérgio não teve complicações s e segue internado.

