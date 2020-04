Região Sul registra menos de 3% dos casos de Covid-19 confirmados no ES

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 230

A Região Sul do Espírito Santo registrou menos de 3% dos casos confirmados de Covid-19 no Espírito Santo. O Estado soma 383 confirmações, segundo os dados informados pela Secretaria de Estado da Saúde neste sábado (11).

No Sul, são 10 casos distribuídos nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim (5), Castelo (2), Itapemirim (1), São José do Calçado (1) e Venda Nova do Imigrante (1). As cidades com maior número de casos são Vila Velha, com 114 contaminados, e Vitória, com 101.

