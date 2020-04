Quarta (22) de sol e tempo aberto em todo Espírito Santo

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 38

Quarta-feira (22) nublada pela manhã, com aberturas de nuvens no decorrer do dia na região Sul (exceto litorial), Noroeste e Serrana do Estado.

No litoral sul, Grande Vitória, Nordeste e extremo norte capixaba, o será com predomínio de sol. Não há previsão de chuva em todo o Estado.

As temperaturas seguem em elevação em todas as regiões.

