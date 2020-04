PRF apreende mais de meia tonelada de maconha na BR-101, em Itapemirim

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 308

Advertisement

Advertisement

No início da noite desta sexta-feira (3) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de meia tonelada de maconha escondida na carroceria de um caminhão-baú, na BR-101, na altura de Itapemirim. A droga estava distribuída em 856 tabletes de maconha, totalizando 564 quilos.

De acordo com informações da PRF, a apreensão ocorreu próximo a Unidade Operacional da PRF, no Km 411. Ao visualizar as viaturas o condutor realizou uma manobra brusca fazendo com que a equipe desconfiasse da sua atitude. Durante a abordagem, com o apoio do cão K9 Urbano, os agentes realizaram busca no compartimento de cargas. O cão sinalizou positivamente para a presença de drogas e os policiais encontraram, dentro de caixas de óleo vegetal, diversos tabletes de maconha.

O motorista de 44 anos, disse aos policiais que foi contratado para levar o entorpecente de Curitiba/PR até o município de Serra/ES. Questionado, ele afirmou ainda que um outro veículo realizava o serviço de batedor (pessoa que verifica se no trajeto há fiscalização).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Com as informações, os agentes localizaram, em frente a um Hotel em Cachoeiro do Itapemirim-ES, o batedor, um homem de 45 anos, que conduzia um VW/Voyage com placas de Curitiba-PR. Ele informou aos policiais que estava acompanhando o caminhão porque era dono da carga de mesas e cadeiras que estava dentro do veículo.

A droga e os suspeitos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro do Itapemirim.