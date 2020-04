Presidente Kennedy registra primeiro caso suspeito de coronavírus

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 136

O município de Presidente Kennedy registrou na noite desse domingo (5) o primeiro caso suspeito de coronavírus.

O paciente chegou ao Pronto Atendimento e foi direcionado para a área específica para doenças respiratórias. Após triagem e coleta de material para exame, ele foi transferido para a Santa Casa de Cachoeiro.

A identidade do paciente não é revelada para preservá-lo e também a sua família. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente esteve recentemente em viagem a outro Estado e apresentou os sintomas, mas é preciso aguardar o resultado do exame para confirmar ou não se é o primeiro caso de coronavírus no município.

Estrutura

A Prefeitura de Presidente Kennedy está com um Centro de Atendimento Exclusivo para doenças respiratórias e sintomas gripais. Ele funciona onde era o Centro de Especialidades, anexo ao Pronto Atendimento Municipal (PAM), com equipe própria e com objetivo de garantir estrutura caso aconteça de algum kennedense apresentar necessidades de cuidados especiais em virtude do coronavírus.

Do lado de fora do PAM, uma estrutura de recepção faz a triagem dos pacientes. Quem apresenta sintomas gripais é direcionado para a área especial, isolada do restante do Pronto Atendimento.

Os demais sintomas são tratados normalmente no PAM.

A estrutura conta com consultórios médicos, sala de medicação, sala de emergência, local de isolamento para pacientes mais graves e equipe exclusiva para esse serviço, disponível 24 horas.

