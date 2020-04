Presidente da Associação Comercial de Guaçuí defende flexibilização da abertura de lojas no interior

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 175

Advertisement

Advertisement

Os pequenos comércios, que são maioria no interior, estão sofrendo grandes perdas por conta da quarentena que impede a abertura dos negócios. Diferente das lojas maiores, esses comerciantes nem sempre têm capital de giro para manter, por muito tempo, as portas fechadas. Muitos pedem uma flexibilização na regra de confinamento: estabelecimentos abertos sim, mas com muitas medidas de proteção de funcionários e clientes.

O presidente da Associação de Comércio, Indústria e Serviços de Guaçuí (ACISG), Elias Carvalho, enfatiza ainda que a forma de consumo de moradores de cidades pequenas é diferente da dos grandes centros, portanto, as medidas de contenção deveriam observar a dinâmica de cada município.

“No interior, o comércio tem um movimento menor, são menos pessoas no mesmo local. Não é preciso pegar um ônibus lotado, por exemplo, para ir fazer uma compra. Nossa posição é de que as regras de fechamento dos comércios têm de ser regionalizadas, observando a característica de cada lugar. Não é possível permitir a circulação de pessoas em um grande shopping, é claro. Mas, tomando todas as precauções necessárias, a loja de roupas, de sapatos poderiam abrir em cidades menores”, avalia.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Carvalho enfatiza que essa possibilidade é aventada se os próprios comerciantes tomarem as medidas necessárias para evitar a contaminação. “Num pequeno comércio é possível limitar o número de pessoas, proibir a entrada de idosos e crianças e manter o local sempre limpo. Além disso, poderiam oferecer álcool gel na entrada para desinfetar as mãos e os atendentes teriam de usar máscaras. São medidas que ajudarão a conter a propagação do vírus e, ao mesmo tempo, não castigarão tanto o pequeno comerciante”, ressalta.

Comércio responsável e consciente

O ex-presidente da associação e membro do Conselho, Rodrigo Simões, avalia que é mais fácil evitar aglomerações no interior. “Temos de fazer uma grande ação de conscientização, para que todos entendam a gravidade do que estamos enfrentando. Além disso, será preciso da presença maciça dos agentes de saúde, orientando o funcionamento dos estabelecimentos e as medidas de segurança que devem ser adotadas”.

Ele ressalta, ainda, que por estarmos lidando com uma doença desconhecida e que, de tão ameaçadora, já parou metade do planeta, é preciso colher opiniões isentas sobre essa possibilidade de reabertura.

Advertisement

“Na parte econômica, o fechamento total é como travar a válvula de uma panela de pressão, se não descomprimir explode e as consequências podem ser tão desastrosas quanto o próprio vírus. Então, é uma solução que precisamos construir a cada dia, com serenidade, prudência e humildade de não discutir sobre o que não conhecemos. Temos de discutir sempre as medidas na área econômica, essenciais nesse momento, o monitoramento constante dos resultados de cada ação, da economia e principalmente da saúde. E que Deus nos proteja e ilumine pra tomarmos as decisões corretas”, finaliza.

O 2º Tesoureiro da ACISG, Pedro Nogueira Balarini, também é a favor da reabertura, mas com regras rígidas de higiene e cuidados para evitar o contato pessoal. “O próprio estabelecimento ficaria responsável por evitar a aglomeração. Teriam de manter álcool em gel, usar máscaras e luvas, se necessário. Bares, sou da opinião que deveriam continuar atendendo como estão, de portas fechadas. Querendo ou não, temos de pensar na economia também. Mas com muito cuidado e atenção”, avalia.