Prefeitura de Venda Nova informa que não há confirmação de 2º caso de coronavírus na cidade

Moradores de Venda Nova do Imigrante receberam a informação, por meio de redes sociais, de que a cidade teria um segundo caso de coronavírus. Os dados, no entanto, não procedem. Segundo a prefeitura do município, a cidade continua com apenas um caso confirmado e outros 12 estão em investigação.

Veja a nota, na íntegra:

“Estes são os números corretos do coronavírus em Venda Nova do Imigrante até este momento. Um jornal publicou em rede social que o município tinha dois casos confirmados, mas foi um erro do veículo de comunicação. A prefeitura já solicitou a correção da informação”.

