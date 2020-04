Prefeitura de Kennedy vai transmitir ao vivo, pela internet, abertura de envelopes na Comissão de Licitação

Por Redação - Redação 76

A Prefeitura de Presidente Kennedy vai transmitir ao vivo pela internet, nesta quarta-feira (8), a partir das 8h, a abertura de envelopes de propostas de preços referente as Concorrências Públicas 009/2019 e a 011/2019. Para acompanhar, basta acessar o canal do YouTube da prefeitura: www.youtube.com/ prefeiturapresidentekennedy.

Os dois certames são referentes a asfaltamento:

– Contratação de empresa para realização de obras de melhorias operacionais e pavimentação de rodovia vicinal municipal do trecho 2.7: São Paulo – Cabral – divisa com o município de Itapemirim (Brejo Grande), com extensão de 7,88km.

– Contratação de empresa para realização de obras de melhorias operacionais e pavimentação do trecho 1.5: São Salvador – Santana Feliz, com extensão de 6,40km.

A medida foi adotada em virtude da pandemia de coronavírus. Em procedimentos como esses, em tempos normais, a Comissão de Licitação recebe os representantes de cada empresa em sua sala para fazer a abertura de envelopes. No entanto, buscando evitar aglomerações e conter o avanço do Covid-19, esse procedimento será feito e transmitido pela internet, podendo ser acompanhado por qualquer cidadão, de qualquer parte do país.

Vale ressaltar, que após a abertura dos envelopes, todas as propostas de preços serão digitalizadas e encaminhadas às empresas participantes do certame por e-mail. Diante disso, os questionamentos apontados, deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico: [email protected] es.gov.br das 8h às 12 horas do dia 08/04/2020, para que a Comissão Permanente de Licitação possa redigir a Ata de abertura e publicá-la nessa mesma data, no site oficial da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.

Concorrência 009/2019

Concorrência 011/2019