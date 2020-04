Prefeitura de Guaçuí intensifica higienização e desinfecção de pontos da cidade

Por Redação - Redação 18

A Prefeitura de Guaçuí, num trabalho conjunto das Secretarias Municipais de Obras, Serviços Públicos (Semoisp), Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), intensificou a higienização das principais ruas e avenidas da cidade. A ação é mais uma das medidas do município na prevenção da pandemia de Coronavírus (Covid-19) que já apresenta três casos confirmados.

E a intensidade não passa apenas por mais lavagens, com água e desinfetante, feitas pelo carro pipa, mas também com a utilização de bombas costais para a desinfecção de pontos onde têm acontecido a maior circulação e até aglomerações de pessoas. A lavagem com o carro pipa é realizada na parte da manhã, começando antes do comércio abrir (está funcionando num horário especial, de 10 às 17 horas), enquanto a desinfecção, de noite, depois que o comércio fecha.

A equipe do SAAE e Semoisp percorreram e vão continuar percorrendo várias ruas, avenidas e logradouros públicos de Guaçuí. Conforme informações dos órgãos, a lavagem, utilizando água e desinfetante, passou pela Avenida Marechal Floriano, Avenida José Alexandre, Rua do Norte, bairro São Miguel, Santa Casa e Pronto Socorro. Essa ação vem acontecendo desde que os casos de Coronavírus começaram a surgir no Estado.

Já a desinfecção está sendo feita pelo pessoal da Vigilância em Saúde, da Semus, utilizando bombas costais eletrônicas que foram compradas pela Prefeitura. Conforme explica a coordenadora de Vigilância Ambiental, Thayaná Maria Alves Gonçalves, todos estão utilizando equipamento de proteção individual (EPI) completo e borrifando uma solução de quaternário de amônia em pontos específicos da cidade onde, durante o dia, circulam e até se aglomeram mais pessoas. “A aplicação da solução está sendo feita, durante a noite, em pontos como supermercados, agências bancárias, casas lotéricas, pontos de pagamento, agência dos Correios e grande parte do comércio, seguindo um cronograma preparado pela Vigilância”, explica.

Segundo a Vigilância, estão recebendo desinfecção, diariamente, toda a Avenida Marechal Floriano, incluindo a Praça da Bandeira, nos dois sentidos, e o início da Rua do Norte. Também estão passando por desinfecção a Rua Demerval Amaral, da Praça da Bandeira até a Praça João Acacinho que também recebeu a higienização, para depois percorrer o trecho que compreende a Prefeitura de Guaçuí, posto de gasolina e supermercado existentes no local.

Deste supermercado, a desinfecção segue num trecho da Rua Bom Jesus do Livramento até o Ipasm, depois toda a Rua Virgílio Machado, os dois sentidos da Praça 25 de Dezembro e a Rua Joaquim Machado de Faria, da ponte até a Praça João Acacinho. Além disso, também recebem a ação alguns quarteirões específicos da cidade, próximo ao início da Rua do Norte, na Avenida Marechal Floriano e no entorno da Rodoviária.

